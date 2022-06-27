Менеджер Рахмонова высказался об интересе в США к бою с Чимаевым

Менеджер Шавката Рахмонова (16-0) Саят Абдрахманов в интервью Youtube-каналу kana beisekeyev высказался о возможности проведения боя между "Номадом" и Хамзатом Чимаевым (11-0).

- Насколько актуален для американской аудитории бой Шавката и Чимаева?

- Сейчас нет, сейчас этот бой не актуален.

- Его наши пытаются "разогреть"?

- Да, у нас в регионе есть интерес (к бою). Это неплохо когда об этом говорят, есть интерес. Плохо когда не говорят о тебе, но пока, думаю, рано говорить об этом.

На турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов одержал досрочную победу над американцем Нилом Мэгни (26-9) по прозвищу "Гаитянская сенсация".

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