Макс Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби и обновил рекорды в UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй (25-7) нокаутировал Чон Чхан Сона (17-8) по прозвищу Корейский Зомби в главном поединке на турнире в Сингапуре, сообщают Vesti.kz.

Поединок завершился победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде. В итоге американец отпраздновал 25-ю викторию при семи поражениях, а Корейский Зомби потерпел восьмое поражение при 17 выигрышах.

Благодаря этому успеху Холлоуэй обновил свои рекорды в UFC.

По информации источника, у него больше всего побед в полулегком весе - 20, больше всего финишей в полулегком весе - 11, больше всего КО/TKO в истории полулегкого веса - 9, нанес больше всего ударов в истории UFC - 3366.