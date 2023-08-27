Макс Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби и обновил рекорды в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 15:06
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Бывший чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй (25-7) нокаутировал Чон Чхан Сона (17-8) по прозвищу Корейский Зомби в главном поединке на турнире в Сингапуре, сообщают Vesti.kz.

Поединок завершился победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде. В итоге американец отпраздновал 25-ю викторию при семи поражениях, а Корейский Зомби потерпел восьмое поражение при 17 выигрышах.

Благодаря этому успеху Холлоуэй обновил свои рекорды в UFC.

По информации источника, у него больше всего побед в полулегком весе - 20, больше всего финишей в полулегком весе - 11, больше всего КО/TKO в истории полулегкого веса - 9, нанес больше всего ударов в истории UFC - 3366.

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Метки:
UFC

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