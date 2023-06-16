Макгрегора обвинили в жестоком изнасиловании во время финального матча НБА

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:42
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Ирландского бойца UFC Конора Макгрегора обвинили в жестоком изнасиловании женщины. Инцидент произошел во время четвертой игры финальной серии НБА между "Майами Хит" и "Денвером Наггетс", сообщают Vesti.kz.

По информации TMZ, после игры в полицию обратилась девушка, рассказавшая о принудительном сексуальном контакте с Макгрегором.

Сообщается, что охрана НБА и "Майами" отбила женщину от ее подруги, после чего сопроводила в мужской туалет, где уже находился Макгрегор. Ирландец принудил ее к оральному сексу.

Также отмечается, что женщина смогла несколько раз ударить Макгрегора локтем, что дало ей возможность убежать. В спешке она оставила свою сумочку, чем охранники спортсмена пытались ее компрометировать.

Потерпевшая хочет урегулировать конфликт с НБА, "Майами Хит" и Макгрегором, не доводя дело до судебного разбирательства. 

Представители Макгрегора со своей стороны заявили, что эти обвинения являются ложными.

Департамент полиции Майами ответил СМИ, что уже идет расследование по этому инциденту.

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Метки:
МакГрегор Конор Изнасилование НБА UFC

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