МакГрегор без боя поднялся в рейтинге UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор улучшил позиции в рейтинге легкого веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теперь ирландец занимает восьмое место, которое утратил Тони Фергюсон, переместившийся на девятую строчку.

Фергюсон проиграл в последнем бою Майклу Ченджлеру. Поединок прошел в рамках турнира UFC 274.

Напомним, что последний раз в октагон МакГрегор выходил в июле 2021 года. Тогда во второй раз подряд он проиграл американцу Дастину Порье. На этот раз ирландец уступил из-за перелома ноги, полученного в ходе поединка.