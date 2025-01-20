Махачеву предложили новый вызов в лице Рахмонова

Чемпион Fight Nights россиянин Дмитрий Бикрев в интервью "РБ Спорт" отметил, что его соотечественнику Исламу Махачеву после победы над бразильцем Ренато Мойкано нужно подняться в полусредний вес, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, передают Vesti.kz.

Турнир UFC 311 состоялся в минувшие выходные в Инглвуде (штат Калифорния, США), в его главном событии Махачев победил удушающим приемом Мойкано в первом раунде и в четвертый раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Изначально Ислам должен был встретиться с российско-армянским файтером Арманом Царукяном, но последний снялся с поединка из-за травмы.

"Не вижу, кто может составить Махачеву конкуренцию в легком весе. Даже когда Хабиб заканчивал карьеру, все равно были вопросы, с кем можно подраться. По Махачеву остался только один вопрос – реванш с Царукяном. А так, Оливейру и Порье Ислам победил, Гейджи и Чендлер ничего не смогут ему сделать. Думаю, что либо Топурия поднимется в 70 килограммов, либо Махачев пойдет в 77 и подерется с победителем пары Шавкат Рахмонов – Белал Мухаммад. Третий вариант – ждать новую дату боя с Царукяном", - сказал Бикрев.

Напомним, Рахмонов последний раз дрался 8 декабря 2024 года в рамках соглавного события турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и судейским решением победил ирландца Иэна Гэрри. Ожидается, что теперь казахстанец разделит октагон с чемпионом полусреднего дивизиона, американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом.