Махачева вновь обвиняют в допинге. Его уже отстраняли в UFC из-за запрещенного препарата

Автор: Димаш Тулегенов

Одной из громких новостей в мире ММА накануне стала информация о возможной длительной дисквалификации чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (24-1). Его подозревают в жульничестве с помощью метода восстановления после весогонки, который считается формой допинга. В прошлом у дагестанского файтера уже были проблемы с допингом и даже отстранениями. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

На прошлых выходных Махачев провел первую защиту своего титула, победив единогласным решением судей чемпиона полулегкого дивизиона и первого номера рейтинга вне весовой категории (P4P) Александра Волкановски (25-2) на турнире в Перте (Австралия).

Спустя день после боя в сторону Ислама начались выпады о жульничестве и применении допинга. Громче всех об этом заявил другой боец UFC и экс-соперник Махачева Дэн Хукер (22-12). Он не только обвинил россиянина, но и позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес. А ведь друг с другом они бились меньше полутора лет назад, и тогда Махачев финишировал его в первом же раунде.

Впоследствии и сам Волкановски высказался в таком ключе, что не отрицает возможного жульничества со стороны соперника. Австралиец считает, что Ислам мог использовать капельницу для восстановления, а в UFC подобные процедуры запрещены, и все это контролирует USADA (американское антидопинговое агентство).

По ощущениям Александра, Ислам во время поединка весил порядка 80-81 килограммов. И, судя по всему, австралиец считает, что восстановиться таким образом за сутки без жульничества невозможно. Ведь на взвешивании Махачев показал вес 70,3 килограмма.

Махачев все это опроверг, заявив, что его неоднократно тестировали, и ему нечего скрывать. Но западные таблоиды все равно решили не ждать официальной информации, предположив, что Ислам может быть дисквалифицирован сроком до двух лет.

В апреле 2016-го тогда еще 24-летний Махачев готовился провести свой третий поединок под эгидой UFC. Соперником был назначен американец Дрю Добер. Однако незадолго до боя Ислама сняли с поединка и отстранили от всех выступлений из-за найденного в анализах мельдония (метаболическое средство, которое в профессиональном спорте ассоциируется с допингом. Из-за его употребления длительную дисквалификацию получала теннисистка Мария Шарапова. - Прим. автора).

На протяжении трех месяцев Махачев был отстранен USADA и не знал, когда ситуация разрешится. Но в итоге в июле будущего чемпиона оправдали. Ислам предоставил все доказательства, что использовал мельдоний в качестве незаменимого лекарственного препарата после операции на сердце (у него была выявлена аритмия). Это началось в декабре 2014 года.

Спустя год, в декабре 2015-го, врачи посоветовали бойцу вновь употреблять мельдоний для того, чтобы избежать рецидива. На протяжении четырех недель последнего месяца в году Махачев следовал инструкциям доктора. Но 1 января 2016 года, когда мельдоний стал официально запрещен USADA, боец перестал его использовать. В итоге ему удалось доказать, что он употреблял мельдоний исключительно по медицинским требованиям, а также делал это до того, как препарат был забанен антидопинговым агентством.

Уже в сентябре того же года Ислам вернулся в клетку UFC, добыв победу в поединке с Крисом Уэйдом. Благодаря этому успеху он закрыл поражение от бразильца Адриано Мартинса, которое случилось в октябре 2015-го. По сей день это единственный неудачно сложившийся поединок для Махачева.

Спустя семь лет в СМИ вновь заговорили о Махачеве и жульничестве с допингом. Однако Ислам категоричен и спокоен относительно этого, и это дает большую надежду на то, что спортсмен действительно чист и что все эти обвинения со стороны некоторых людей были беспочвенными.

Фото: UFC©️