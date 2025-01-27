Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) Ислам Махачев (27-1) вновь ответил на вопросы касательно своих дальнейших планах по переходу в другие дивизионы. Теперь фанаты говорят не только о потенциальном противостоянии дагестанца с полусредневесом Шавкатом Рахмоновым (19-0), но и со средневесом Хамзатом Чимаевым (14-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

33-летний Махачев является чемпионом легкого дивизиона UFC с октября 2022 года. Он провел уже четыре успешные защиты титула, став абсолютным рекордсменом в истории этой весовой категории по данному показателю.

В последнее время Ислам все чаще дает понять, что мотивации оставаться в 70 килограммах у него все меньше. И если до недавних пор он говорил только о возможном переходе в полусредний вес, то теперь к этому прибавились и разговоры о "прыжке" в 84 килограмма (средний дивизион).





Что Махачева не устраивает в своем дивизионе?

Понять желание Махачева следовать за новыми вызовами вполне легко. В своем дивизионе он уже двух чемпионов и одного временного чемпиона UFC. Главным претендентом там считается Арман Царукян (22-3), которого он уже побеждал в далеком 2019 году. Но ждать этого боя пока не приходится.

Они должны были встретиться в реванше на UFC 311, который состоялся восемь дней назад. Но из-за травмы Царукян слетел с поединка за сутки до боя, поэтому на замену вышел Ренато Мойкано (20-6-1). Его Ислам удосрочил в первом же раунде.

После окончания турнира в UFC дали понять, что Арману не предоставят возможности подраться за титул сразу же после срыва громкого реванша. Теперь ему нужно добыть еще одну победу, чтобы вновь стать претендентом.



В топ-6 рейтинга есть и другие ребята. Но Чарльза Оливейру (35-10-0-1) и Дастина Порье (30-9-0-1) Ислам уже финишировал, а Джастин Гэтжи (25-5) и Макс Холлоуэй (26-8) последние поединки проиграли нокаутом. Что касается Дэна Хукера (24-12), то его Махачев тоже побеждал досрочно.

В марте пройдет бой между Гэтжи и Хукером. Не исключено, что победитель поединка получит титульный шанс. Но своего шанса вернуть чемпионство требует и Оливейра.

Однако нельзя сказать, что какое-то из этих противостояний сильно мотивирует Ислама на новые свершения. Он открыто дает понять, что дивизон уже "зачищен", и новых вершин для покорений там нет. По крайней мере сейчас.

"В данный момент в своей весовой категории я не вижу много работы для себя. Практически со всеми я подрался или все друг друга перебили. Думаю перейти в 77 килограммов, и там можно задержаться", - сказал он после возвращения в Дагестан.





Варианты с полусредним весом. Мухаммад или Рахмонов?

В полусреднем весе вскоре ожидается вторая попытка организовать титульный поединок между чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) и претендентом Рахмоновым. Изначально в медиа говорилось, что Махачев не намерен биться за пояс, пока им владеет Мухаммад, с которым они нередко тренируются.

Но последние заявления Ислама намекают на то, что он встретится с любым на его пути ради оформления двойного чемпионства. Представители СМИ неоднократно спрашивали Махачева про потенциальный бой с победителем боя Мухаммад - Рахмонов, и он каждый раз не исключает такой возможности.

"Будет ли мне интересно подраться с победителем? Не знаю. Я не хочу пока делать громкие заявления. Но посмотрим как бой пройдет, что руководство скажет. Мы еще после боя не общались. Надо сесть и обсудить этот момент, что будет в будущем", - сказал Махачев.

В целом, Ислам довольно оптимистично смотрит на возможность подняться в весовую категорию выше. И многие эксперты согласны, что ему по силам стать чемпионом и в этом дивизионе.





Теперь есть конфликт интересов между Чимаевым и Махачевым

Кто бы мог подумать, но так оно и вышло. Все началось с того, что перед выступлением на UFC 311 тренер Ислама Хавьер Мендес заявил, что его подопечный мог бы собрать комплект из чемпионских поясов в трех дивизионах (70, 77, 84).

На пресс-конференции после победы над Мойкано Махачев подтвердил эти слова. Он всерьез заявил, что готов подраться с чемпионами этих дивизионов, в том числе с королем 84 килогаммов - южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси (22-2).

Сам Дрикус, готовящийся к февральскому реваншу с Шоном Стриклэндом (29-6), выразил мнение, что он слишком большой для Ислама. Он назвал россиянина природным средневесом, но выделил, что сам он гоняет достаточно веса и является крупным бойцом для этой категории. Поэтому в этом противостоянии многое будут решать габариты.



А следующим претендентом в титульной гонке среднего веса является другой выходец из Кавказа - чеченский файтер Чимаев. Он уже ждет победителя боя Дю Плесси - Стриклэнд. Касательно Махачева у Хамзата есть сомнения, он считает, что в 84 килограммах нынешнему королю рейтинга P4P будет трудно.

"Если Ислам этого хочет и Абдель-Азиз этого хочет, пусть поднимется, попробует. Я не знаю, я не могу сказать конкретно про Ислама - я с ним не работал, не тренировался. Если кто-то смог бы (стать чемпионом) в 77 и 84 килограммах, то это Хабиб. Насчет Ислама я очень сомневаюсь. По крайнему бою в 70 килограммов (против Порье) ему очень тяжело было. У меня с Бернсом тоже был тяжелый бой, я перешел в 84 килограмма, и там легче было. Может, у Ислама такая же ситуация. Только ринг может показать", - заключил он.



У Ислама уже спросили про слова средневесов о разнице в габаритах. Но он не придает этому значения.

"Рост позволяет. Думаю, физические данные тоже позволяют. Просто надо поработать со специалистами, набрать мышечную массу, чуть веса добавить. Думаю, можно попробовать. Я уже говорил, что если мне предложат завтра, дадут время, чтобы набрать вес - то я не откажусь, 100 процентов соглашусь подраться в среднем весе. Не говорю, что у меня больше шансов, что я 100 процентов могу финишировать Дю Плесси, но, смотря его бой, его стиль, вижу у себя ключи к победе", - подытожил Махачев.

И, на фоне всего этого, в соцсетях Чимаева появляется обращение ко всем - он обещает, что в этом году заберет пояс чемпиона в среднем весе, а еще предупреждает, что никто его не остановит.

Кто знает, может, это скрытое послание Махачеву в напоминание о том, что именно он является следующим претендентом на пояс в среднем весе? Это известно только самому Хамзату.

Но Ислам своими заявлениями создает много почвы для размышлений в ММА-сообществе. Лучший боец мира действительно готов рискнуть и подраться с более крупными парнями ради наследия. Мухаммад, Рахмонов, Дю Плесси, Чимаев - что же его ждет дальше?