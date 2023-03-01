"Люди думают, что я какой-то болван" - соперник Шавката Рахмонова о страхе перед боем

Соперник Шавката Рахмонова американец Джефф Нил высказался о страхе перед боем с казахстанцем, передают Vesti.kz.

Джефф Нил считает, что не получает заслуженное уважение перед своим боем на UFC 285 против Шавката Рахмонова.

Первоначально их бой был назначен еще на январь, но из-за травмы Нила поединок был перенесен на UFC 285. После того, как новость об повреждении Нила стала достоянием общественности, его засыпали комментариями с обвинениями в том, что он боится Рахмонова.

"Я не знаю, почему они думают, что профессиональный боец ​​ММА будет бояться другого профессионального бойца ММА. Это странно для меня. Они могут бояться Шавката. Поэтому они просто предполагают, что все остальные его боятся. Никто его не боится, люди просто не хотят драться с ним. Я не против подраться с ним, это идеальный бой для нас обоих. Победитель получает все", - сказал Нил в эфире Just Scrap Radio на BJPENN.com.

Американец отметил, что бой будет сложным, потому что казахстанец высокий и длиннорукий.

"Если он не покажет мне что-то другое или я не заставлю себя делать что-то глупое, я вообще не вижу себя лежащим на земле в этом бою… Он будет пытаться давить на меня, хватать, прижимать к клетке. Посмотрим, как все пойдет", - добавил он.

Джефф Нил вступает в бой как аутсайдер, он признает, что это его бесит. Он также считает, что его не уважают, и планирует удивить многих людей на UFC 285. Нил не только надеется победить Шавката Рахмонова, но и думает, что может добиться досрочной победы, которая шокирует мир.

"Я просто чувствую неуважение. Люди думают, что я какой-то болван только потому, что он досрочно победил всех своих соперников. Меня это бесит, я уже мотивирован. Я просто хочу, чтобы у меня было немного больше уважения к тому, что я сделал в этом дивизионе. Но что бы я ни делал, я пойду и покажу людям, к чему они относятся неуважительно. Он финишер, и я финишер. Конечно, я не закончил досрочно все свои бои. Кто-то упадет в первом или втором раунде, иначе это будет трехраундовая война. Вот как я это вижу", - добавил Нил.

Напомним, что Рахмонов следующий бой проведет с американцем Джеффом Нилом (15-4). Он состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.