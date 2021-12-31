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О лучшем начале и не мечтать. Казахстанских бойцов ждет мощный старт 2022 года в UFC

О лучшем начале и не мечтать. Казахстанских бойцов ждет мощный старт 2022 года в UFC
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Уже через пару недель UFC возобновит проведение турниров и начнется новый сезон в лучшей организации мира. Казахстанских звезд промоушена не придется ждать долго, ведь в феврале и марте уже сейчас есть три анонсированных поединка с их участием. Корреспондент Vesti.kz рассказал об их скором возвращении в клетку.

Первый ивент года пройдет в воскресенье, 17 января, в Лас-Вегасе (Невада, США). Да и вообще, как минимум до апреля организация не собирается выезжать за пределы Штатов. 

Уже на первом номерном турнире года - UFC 270, который пройдет 24 января в Анахайме (Калифорния, США), выступит хоть и не боец из Казахстана, но представитель казахстанской команды Arlan MMA Pro Team Мовсар Евлоев (15-0). Его соперником будет другой непобежденный полулегковес Илия Топурия (11-0).

Первым из казахстанцев год в UFC откроет полусредневес Шавкат Рахмонов (14-0). 6 февраля в Лас-Вегасе "Номад" сразится с представителем Гайаны Карлстоном Харрисом (17-4).

Уже спустя неделю боец легчайшего веса Сергей Морозов (17-5) проведет свой бой на UFC 271 в Хьюстоне (Техас, США). 13 февраля файтер из Актобе подерется с бразильцем Дугласом Силвой де Андраде (27-4-0-1). Вполне вероятно, что в феврале свой бой в скором времени получит и казахский легковес из России Дамир Исмагулов (23-1).

6 марта, на UFC 272 в Лас-Вегасе, казахстанка Мария Агапова (10-2) встретится со своей принципиальной оппоненткой украинкой Мариной Мороз (10-3). Получается, что сразу на двух из трех стартовых номерных турниров года выступят казахстанцы, а на еще одном - боец казахстанской команды. 

Таким образом, начало года в UFC для казахстанцев должно получиться насыщенным. Остается ожидать новостей по бою Исмагулова, а также подробностей по следующим примерным датам от Жалгаса Жумагулова (14-6).

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Метки:
MMA UFC Казахстан США Морозов Сергей Рахмонов Шавкат Агапова Мария Исмагулов Дамир Евлоев Мовсар Лас-Вегас Актобе

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