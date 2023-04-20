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Новости спорта MMA UFC

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Лимит на казахстанцев? Почему в UFC не будут спешить с новыми подписаниями

Лимит на казахстанцев? Почему в UFC не будут спешить с новыми подписаниями
©UFC

Подписание новых казахстанских бойцов в UFC заметно усилило интерес их соотечественников к ведущей лиге мира. Фанаты с нетерпением ждут дебютов новобранцев и очередных подписаний. Однако второе, вероятно, произойдет не очень скоро, и этому есть причины. Корреспондент Vesti.kz - о том, почему американский промоушен не будет подписывать казахстанцев одного за другим.

Сейчас в UFC есть семь представителей Казахстана: Шавкат Рахмонов, Дамир Исмагулов, Сергей Морозов, Жалгас Жумагулов, Азат Максум, Асу Алмабаев и Мария Агапова. Появлялась информация, что вскоре могут подписать Магомеда Кабардиева и Алиби Идриса, но пока она ничем конкретным подкреплена не была.

Основная деталь, которая может помешать казахстанцам подписываться в лигу, - это так называемый лимит. Не раз говорилось о том, что у UFC есть свое видение относительно географического представительства файтеров. Чтобы выйти на китайский рынок, в свое время лига подписала целый ряд местных бойцов. Что касается казахстанских спортсменов, то их количество пока ограничено.

Успехи Рахмонова могут повлиять на положительную динамику в этом вопросе. Впрочем, мы это уже видим, ведь лига подписала сразу двух казахстанцев практически одновременно - Алмабаева и Максума (первый является близким другом и секундантом Номада. - Прим. автора). И никого не смутил тот факт, что они бьются в одной весовой категории. Но вряд ли на одном багаже Шавката можно будет уехать очень далеко.

Максума и Алмабаева подписали еще и с пониманием того, что другой казахстанский боец наилегчайшего веса из Казахстана - Жумагулов - скоро проведет последний поединок в промоушене и покинет UFC. У него 1-5 в лиге, и даже громкая победа вряд ли поменяет мнение руководства UFC относительно него.

По словам Нурбека Карабалы, Кабардиев имеет наибольшие шансы стать следующим казахстанцем в UFC. Но, исходя из логики лимита, можно предположить, что он действительно может пополнить ростер промоушена, но только после ухода Исмагулова. Магомед и Дамир дерутся в дивизионе легкого веса. У Исмагулова остался один бой по контракту, и крайне маловероятно, что договор будет продлен - большой заинтересованности нет ни у бойца, ни у лиги. И если один казахстанец из легкого веса уйдет из UFC, то на его место может прийти другой.

Официально о каком-либо лимите информации нет. Но наличие такой детали понимают многие люди, имеющие отношение к UFC. Американский журналист Джек МакКаферри тоже выразил мнение, что скорый конец пути Жумагулова в лиге частично повлиял на подписание Максума и Алмабаева. 

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Метки:
MMA UFC Казахстан Рахмонов Шавкат Исмагулов Дамир Морозов Сергей Жумагулов Жалгас Агапова Мария Максум Азат Алмабаев Асу Кабардиев Магомед

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