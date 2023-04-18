Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC

Автор:

Комментарии

Опасный финишер и "месть" за Жумагулова. Пять соперников для Алмабаева и Максума для дебюта в UFC

Опасный финишер и "месть" за Жумагулова. Пять соперников для Алмабаева и Максума для дебюта в UFC
©Vesti.kz (Instagram.com/asu_zulfikar57 & OCTAGON)

Казахстанские фанаты смешанных единоборств с большим нетерпением ждут дебютных поединков своих соотечественников Асу Алмабаева (17-2) и Азата Максума (16-0) в UFC. Корреспондент Vesti.kz подобрал пять хороших соперников для старта их карьеры в лучшем промоушене мира. 

Понятно, что сходу кого-то из топ-15 не дадут ни 29-летнему Асу, ни 27-летнему Азату. Также маловероятно, что бойцов будут сталкивать с другими молодыми и перспективными проспектами, недавно оказавшимися в UFC. Из оставшихся мы выбрали пять хороших кандидатов, учитывая и опыт, и медийную известность этих файтеров.

Нейтан Манесс (США, 14-3)

31-летний американец должен был биться с другим казахстанцем Жалгасом Жумагуловым (14-8) в начале мая, но выбыл из поединка из-за травмы. Манесс попал в UFC в 2020 году и сходу одержал три победы подряд. Но последние два поединка обернулись для него поражениями от россиян Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова

После трех побед кряду Нейтан уже обратил на себя внимание болельщиков, следящих за UFC, а дальнейшие бои с соперниками из команды Хабиба Нурмагомедова сделали его известным и для зрителей из стран СНГ. Поэтому для Асу и Азата это был бы интересный бой, в котором шансы на победу у казахстанцев были бы хорошими.

Тем более казахстанские болельщики уже вкратце познакомились с Манессом, когда стало известно, что именно он должен драться с Жумагуловым. Теперь неоконченную историю противостояния с ним может взять в свои руки кто-то из новых казахстанцев в UFC.

Малколм Гордон (Канада, 14-7)

Он, как и Манесс, выступает в UFC с 2020 года. За это время 32-летний файтер чередовал серии из двух поединков - сначала дважды проиграл, затем дважды победил, а после вновь уступил в двух боях кряду. Месяц назад Гордон проиграл техническим нокаутом в первом раунде англичанину Джейку Хэдли.

За свою карьеру в UFC Малколм бился с несколькими бойцами, которые уже вошли в топ - Амиром Альбази (№ 7), Су Мудаэржи (№ 13) и Мухаммадом Мокаевым (№ 12). Впрочем, его знают и по другим противостояниям. Сейчас у опытного бойца не лучшая серия, и, вероятно, он рискует оказаться за пределами UFC.

Чтобы дать шанс Гордону на спасение, матчмейкеры могут свести его с кем-то из новобранцев, а им может стать и кто-то из пары Алмабаев/Максум. Для обоих это был бы крайне интересный старт карьеры в лучшей лиге мира. 

Тайсон Нэм (США, 21-13-1)

Этому американскому бойцу, выступающему в UFC с 2019-го, уже 39 лет. Для наилегчайшего веса это очень много, но он продолжает биться. Чуть больше месяца назад Нэм был задушен бразильцем Бруно Силвой, который теперь замыкает топ-15. 

Всего в UFC у Тайсона семь боев, в которых он одержал три победы при четырех поражениях. Казахстанской аудитории он известен по выступлению в российском промоушене Fight Nights. Там он даже бился пять раундов с Жумагуловым и проиграл решением, а тот поединок прошел в Алматы. 

Нэм по-прежнему опасен, прошлым летом он нокаутировал Ода Осборна. Он все еще может дать фору молодым. Его потенциальный бой с Алмабаевым или Максумом стал бы классическим противостоянием опыта и молодости.

Джафел Фильо (Бразилия, 14-3)

Вероятно, это самый опасный и сильный соперник из тех, кого мы выделили в топе. Фильо - 29-летний бразилец, который лишь месяц назад дебютировал в UFC. Но сделал это он достаточно громко. Опасный финишер (пять нокаутов и восемь сабмишенов в 14 победных поединках) был в шаге от победы над небитым проспектом Мокаевым. Именно он взял англичанина на болевой на ногу, вследствие чего тот получил травму (но дал знать об этом уже после боя, выигранного решением).

Джафел проиграл дебютный бой в UFC, хотя шел на серии из пяти досрочных побед кряду. Чтобы доказать, что неудача в противостоянии с Мокаевым - это редкая случайность, бразильцу потребуется уверенная победа в следующем бою. 

Для этого ему могут дать кого-то из ветеранов вроде Нэма либо еще не дебютировавшего в UFC новичка. Со спортивной точки зрения было бы очень любопытно посмотреть на противостояние Фильо и Алмабаева/Максума.

Си Джей Вергара (США, 11-4-1)

31-летний американец попал в UFC после успешного выступления на Претендентской серии Даны Уайта в 2021 году. В промоушене Вергара пока чередует победы и поражения, и его местный рекорд - 2-2. В прошлом месяце он победил техническим нокаутом бразильца Даниэля да Силву

Конечно, обычно после побед бойцы редко соглашаются на противостояние с дебютантом. Но в случае с Си Джеем представить это несложно. Дело в том, что он победил да Силву, у которого в UFC 0-4, и это явно не показатель для руководства промоушена.

Чтобы устроить настоящую проверку как для Вергары, так и для Асу/Азата, матчмейкеры UFC могут свести этих файтеров в клетке. 

Отметим, что на данный момент конкретной информации о дебютных боях Алмабаева и Максума в UFC нет. Первый был чемпионом в лигах М-1 Global и NAIZA, а второй являлся лучшим в OCTAGON.

От продавца на базаре до бойца UFC. История Асу Алмабаева

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Максум Азат Алмабаев Асу Казахстан Нурмагомедов Хабиб Жумагулов Жалгас NAIZA

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 00:08
UFC
©instagram.com/slava_alex_mma Боец UFC из России сделала заявление о выступлении за Казахстан
Вчера , 23:52
UFC
©RCC MMA UFC "пополнился" новым бойцом из Казахстана
Вчера , 18:34
UFC
©Vesti.kz (Instagram.com/asu_zulfikar57 & OCTAGON) Опасный финишер и "месть" за Жумагулова. Пять соперников для Алмабаева и Максума для дебюта в UFC
Вчера , 09:47
UFC
©UFC В США вынесли печальный вердикт Жумагулову в UFC
Вчера , 09:18
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57/ От продавца на базаре до бойца UFC. История Асу Алмабаева
Вчера , 08:09
UFC
©UFC Подрабатывающая тату-мастером первая казахстанка в UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи
17 апреля, 23:56
UFC
©Zuffa LLC Шавкат Рахмонов показал свою маму
17 апреля, 21:55
UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev Хамзат Чимаев высмеял вероятного соперника
17 апреля, 18:45
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Шавкат Рахмонов резко сменил имидж
17 апреля, 16:09
UFC
©UFC "Я не романтик". Рахмонов рассказал о своей семье
17 апреля, 15:45
UFC
©UFC.com Шавкат Рахмонов раскрыл свой заработок в UFC
17 апреля, 09:54
UFC
©instagram.com/charlesdobronxs Бывший чемпион UFC получил новую дату боя
16 апреля, 22:40
UFC
©Zuffa LLC Дагестанцы встретили Шавката Рахмонова в Мекке
16 апреля, 13:53
UFC
©UFC Легендарный боец повелся на фейк про Шавката Рахмонова
15 апреля, 12:21
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 Казахстанскому бойцу предрекли чемпионский титул UFC
15 апреля, 10:20
UFC
©UFC Участники главного боя турнира UFC on ESPN 44 сделали вес и провели битву взглядов
15 апреля, 07:53
UFC
©UFC Сорвался соглавный бой турнира UFC 288
14 апреля, 19:48
UFC
©instagram.com/baltagazy_i "Будет в UFC". Подросток из Караганды покорил фанатов ММА своим приемом
14 апреля, 18:37
UFC
©mma.express/fight.ru У топ-бойца UFC слетел соперник. Казахстанец вызвался выйти на замену
14 апреля, 15:10
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/ Священный ритуал: появилось видео с Шавкатом Рахмоновым в Мекке
14 апреля, 12:47
UFC
©Instagram.com/khabib_nurmagomedov Новый казах из UFC оказался лучше Хабиба Нурмагомедова
14 апреля, 12:27
UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/ Шавкат Рахмонов совершил хадж в Мекку
14 апреля, 11:29
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov/ Чемпион UFC раскритиковал Хабиба
14 апреля, 09:11
UFC
©twitter.com/Leon_edwardsmma Чемпион UFC в весе Рахмонова сделал заявление о четвертом бое с Усманом
13 апреля, 15:05
UFC
©wmmaa.org Два новичка UFC из Казахстана подерутся между собой? Президент лиги сделал заявление
13 апреля, 12:28
UFC
©akorda.kz Рахмонов раскрыл подробности разговора с Токаевым
13 апреля, 10:16
UFC
©UFC UFC показал все финиши Шавката Рахмонова и взорвал Сеть
13 апреля, 08:40
UFC
©instagram.com/khabib_nurmagomedov Хабиб опубликовал свой рейтинг лучших бойцов в истории ММА
12 апреля, 22:40
UFC
©UFC Казахстан примет турнир UFC? Глава промоушена сделал интригующее заявление
12 апреля, 18:58
UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev Хамзат Чимаев оставил грозное послание следующему сопернику Шавката Рахмонова

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus