Опасный финишер и "месть" за Жумагулова. Пять соперников для Алмабаева и Максума для дебюта в UFC

Казахстанские фанаты смешанных единоборств с большим нетерпением ждут дебютных поединков своих соотечественников Асу Алмабаева (17-2) и Азата Максума (16-0) в UFC. Корреспондент Vesti.kz подобрал пять хороших соперников для старта их карьеры в лучшем промоушене мира.

Понятно, что сходу кого-то из топ-15 не дадут ни 29-летнему Асу, ни 27-летнему Азату. Также маловероятно, что бойцов будут сталкивать с другими молодыми и перспективными проспектами, недавно оказавшимися в UFC. Из оставшихся мы выбрали пять хороших кандидатов, учитывая и опыт, и медийную известность этих файтеров.

Нейтан Манесс (США, 14-3)

31-летний американец должен был биться с другим казахстанцем Жалгасом Жумагуловым (14-8) в начале мая, но выбыл из поединка из-за травмы. Манесс попал в UFC в 2020 году и сходу одержал три победы подряд. Но последние два поединка обернулись для него поражениями от россиян Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова.

После трех побед кряду Нейтан уже обратил на себя внимание болельщиков, следящих за UFC, а дальнейшие бои с соперниками из команды Хабиба Нурмагомедова сделали его известным и для зрителей из стран СНГ. Поэтому для Асу и Азата это был бы интересный бой, в котором шансы на победу у казахстанцев были бы хорошими.

Тем более казахстанские болельщики уже вкратце познакомились с Манессом, когда стало известно, что именно он должен драться с Жумагуловым. Теперь неоконченную историю противостояния с ним может взять в свои руки кто-то из новых казахстанцев в UFC.

Он, как и Манесс, выступает в UFC с 2020 года. За это время 32-летний файтер чередовал серии из двух поединков - сначала дважды проиграл, затем дважды победил, а после вновь уступил в двух боях кряду. Месяц назад Гордон проиграл техническим нокаутом в первом раунде англичанину Джейку Хэдли.

За свою карьеру в UFC Малколм бился с несколькими бойцами, которые уже вошли в топ - Амиром Альбази (№ 7), Су Мудаэржи (№ 13) и Мухаммадом Мокаевым (№ 12). Впрочем, его знают и по другим противостояниям. Сейчас у опытного бойца не лучшая серия, и, вероятно, он рискует оказаться за пределами UFC.

Чтобы дать шанс Гордону на спасение, матчмейкеры могут свести его с кем-то из новобранцев, а им может стать и кто-то из пары Алмабаев/Максум. Для обоих это был бы крайне интересный старт карьеры в лучшей лиге мира.

Этому американскому бойцу, выступающему в UFC с 2019-го, уже 39 лет. Для наилегчайшего веса это очень много, но он продолжает биться. Чуть больше месяца назад Нэм был задушен бразильцем Бруно Силвой, который теперь замыкает топ-15.

Всего в UFC у Тайсона семь боев, в которых он одержал три победы при четырех поражениях. Казахстанской аудитории он известен по выступлению в российском промоушене Fight Nights. Там он даже бился пять раундов с Жумагуловым и проиграл решением, а тот поединок прошел в Алматы.

Нэм по-прежнему опасен, прошлым летом он нокаутировал Ода Осборна. Он все еще может дать фору молодым. Его потенциальный бой с Алмабаевым или Максумом стал бы классическим противостоянием опыта и молодости.

Вероятно, это самый опасный и сильный соперник из тех, кого мы выделили в топе. Фильо - 29-летний бразилец, который лишь месяц назад дебютировал в UFC. Но сделал это он достаточно громко. Опасный финишер (пять нокаутов и восемь сабмишенов в 14 победных поединках) был в шаге от победы над небитым проспектом Мокаевым. Именно он взял англичанина на болевой на ногу, вследствие чего тот получил травму (но дал знать об этом уже после боя, выигранного решением).

Джафел проиграл дебютный бой в UFC, хотя шел на серии из пяти досрочных побед кряду. Чтобы доказать, что неудача в противостоянии с Мокаевым - это редкая случайность, бразильцу потребуется уверенная победа в следующем бою.

Для этого ему могут дать кого-то из ветеранов вроде Нэма либо еще не дебютировавшего в UFC новичка. Со спортивной точки зрения было бы очень любопытно посмотреть на противостояние Фильо и Алмабаева/Максума.

31-летний американец попал в UFC после успешного выступления на Претендентской серии Даны Уайта в 2021 году. В промоушене Вергара пока чередует победы и поражения, и его местный рекорд - 2-2. В прошлом месяце он победил техническим нокаутом бразильца Даниэля да Силву.

Конечно, обычно после побед бойцы редко соглашаются на противостояние с дебютантом. Но в случае с Си Джеем представить это несложно. Дело в том, что он победил да Силву, у которого в UFC 0-4, и это явно не показатель для руководства промоушена.

Чтобы устроить настоящую проверку как для Вергары, так и для Асу/Азата, матчмейкеры UFC могут свести этих файтеров в клетке.

Отметим, что на данный момент конкретной информации о дебютных боях Алмабаева и Максума в UFC нет. Первый был чемпионом в лигах NAIZA , а второй являлся лучшим в

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