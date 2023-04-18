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От продавца на базаре до бойца UFC. История Асу Алмабаева

От продавца на базаре до бойца UFC. История Асу Алмабаева
©instagram.com/asu_zulfikar57/

Асу Алмабаев официально стал бойцом UFC в этом месяце. Он будет представлять Казахстан в наилегчайшем весе - 57 килограммов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о долгом пути казахстанского бойца в сильнейшую MMA-лигу мира.

Сообщалось, что Алмабаев подписал стандартный для новичков контракт с UFC на четыре боя.

10 лет назад я работал на базаре, но всегда верил, что однажды окажусь в UFC! Альхамдулиллах, я подписал свой контракт с сильнейшим промоушеном мира. Не бойтесь мечтать! Тяжелый труд, тренировки и вера в себя приведут вас к мечте!

По данным Sherdog, из 19 профессиональных боев Асу выиграл 17 и только в двух потерпел поражение. Также на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, где все четыре боя он выиграл. На данный момент Алмабаев идет на серии из 13 побед подряд.

Алмабаеву 29 лет, он родился в селе Жанаталап Сарысуского района Жамбылской области и до 10 лет его воспитывали бабушка с дедушкой. С пятилетнего возраста Асу начал заниматься национальной борьбой қазақ күресі, а когда он учился в пятом классе, семья переехала в Алматы, и там уже Асу стал заниматься другими видами спорта - карате, боксом, рукопашным боем и джиу-джитсу.

В джиу-джитсу Асу добился внушительных успехов, стал чемпионом Казахстана и Азии. Однако позже выбрал ММА, причиной тому стала увиденная трансляция боев по телевидению, в то время Алмабаев обучался в колледже.

С момента переезда в Алматы в десятилетнем возрасте Алмабаев работал на рынке "Алтын-Орда", где была небольшая точка его родителей. Проработал на рынке Асу вплоть до 23 лет, затем он выбрал спорт и начал выступать профессионально.

Судьба Алмабаева пересекается с путем его друга и партнера по бойцовскому клубу DAR Team Шавката Рахмонова, выступающего в UFC в полусреднем весе. "Номад" также работал на базаре до начала карьеры в ММА. К слову, Алмабаев был секундантом Рахмонова в его последнем бою в UFC против Джеффа Нила, где Шавкат в очередной раз финишировал соперника.

В дивизионе Алмабаева чемпионом является мексиканец Брендон Морено. А кроме Асу, в наилегчайшем весе UFC выступают и другие казахстанцы – это Жалгас Жумагулов и подписанный в сильнейшую лигу мира через день после Алмабаева Азат Максум.

Точная дата дебюта Алмабаева в UFC пока неизвестна. Как сообщил сам боец, после окончания месяца Рамадан он приступит к тренировкам и проведет несколько сборов, а затем начнутся переговоры с матчмейкерами UFC.

Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

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Метки:
Алмабаев Асу UFC MMA

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