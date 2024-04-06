Легенда и чемпион UFC угрожал убийством допинг-офицеру

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:35
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Чемпион тяжелого веса UFC легендарный американец Джон Джонс (27-1-0-1) напал на сотрудника, который проверяет бойцов на наличие допинга. Более того, 36-летний боец угрожал ему убийством, передают Vesti.kz.

По информации Telegram-канала "Игорь, как дела?", инцидент произошел в конце марта в Альбукерке (Нью-Мексико, США). Джонс находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отобрал телефон у допинг-офицера и угрожал ему убийством.

Отметим, что Джонс не дрался с марта 2023 года. В своем последнем бою он в первом раунде финишировал француза Сирила Гана и стал новым чемпионом организации в тяжелом весе. Сейчас американец занимает вторую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь чемпиону легкого веса Исламу Махачеву.

Джон является легендой UFC, ему принадлежит большое количество рекордов. Он долгое время удерживал чемпионский титул в полутяжелой весовой категории, но затем принял решение подняться выше.

Метки:
MMA UFC США

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