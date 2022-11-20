Куат Хамитов высказался о судьбоносном решении Жалгаса Жумагулова

Известный казахстанский боец Куат Хамитов отреагировал на решение соотечественника Жалгаса Жумагулова завершить карьеру после скандального поражения в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На турнире UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе (Невада, США) Жумагулов проиграл решением американцу Чарльзу Джонсону (12-3), после чего сделал заявление о своем будущем.
"Наслаждайся пенсией, чемпион", - написал Хамитов в сторис Instagram.
Ранее Саят Абдрахманов, менеджер Жумагулова, прокомментировал скандальное поражение своего подопечного в UFC.
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