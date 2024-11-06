Куат Хамитов сделал прогноз на бой Рахмонова с экс-чемпионом UFC

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов прокомментировал шансы казахстанца Шавката Рахмонова в поединке с экс-чемпионом UFC из Нигерии Камару Усманом за временный титул в полусреднем весе, передает Vesti.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

Напомним, что 7 декабря в Лас-Вегасе он должен был встретится с обладателем пояса в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, однако американец подхватил костную инфекцию и выбыл на несколько недель. После этого, Рахмонов захотел подраться с Усманом за временный титул.

"Это хороший бой, если этот бой состоится. Усман примерно дерется в стиле Белала, и это было бы хорошей подготовкой к чемпионскому бою. Думаю, Усман сможет устоять все 5 раундов, что выгодно Шавкату, чтобы продышаться и прочувствовать что такое длительные бои", - сказал Хамитов.

Рахмонов последний раз бился в декабре прошлого года, когда во втором раунде задушил американца Стивена Томпсона (17-8-1). Камару Усман (20-4) выходил в октагон в октябре 2023-го, когда решением большинства судей уступил Хамзату Чимаеву (14-0), представляющему ОАЭ.