Куат Хамитов объяснил, почему сорвался его переход в UFC

Новости спорта MMA UFC
24 августа 11:39 Комментарии 1
©instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов (25-7-2) рассказал, как он мог оказаться в лучшем промоушне мира UFC, сообщают Vesti.kz.

- Почему ты не выступал в UFC или Bellator? Не было возможности или не хватило уровня?
- Уровня хватало и были предложения. Все упиралось в спонсорство и финансы на самом деле. Я как-то писал в инстаграме, что собираюсь дебютировать в UFC и тогда там было временный чемпион в тяжелом весе по имени Шейн Карвин. Он сам мне написал в инстаграме: "Куат, мне нравится твой рекорд".

Тогда я как раз выступал в Азии. И есть такой сайт Tapology. И я на тот момент стоял там на первом месте в Азии в весе до 70 килограммов. Тогда мне звонили менеджеры с США и сам Карвин и сказали: "Есть возможность тебе помочь, немного подожди". Мы договорились и были на связи все время. И в этот момент UFC был продан другой компании. И после этого не было уже ни Карвина, ни тех менеджеров. И я ушел в Fight Nights, - сказал Хамитов в интервью YouTube-каналу "Берен".

Ранее "Найман" анонсировал поединок против легенды российского ММА Александра Шлеменко (65-15).

Свой последний бой Хамитов провел в мае - на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы он победил единогласным решением судей Залимхана Юсупова (19-15) из России.

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Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан UFC
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