Куат Хамитов обратился к казахстанскому бойцу UFC

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Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов отреагировал на следующий бой своего соотечественника Дамира Исмагулова в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Cоперником Исмагулова будет шведский легковес грузинского происхождения Гурам Кутателадзе. Их поединок состоится в рамках турнира UFC Fight Night 19 июня.

"Вперед, Казахский лев", - подписал Хамитов фото в Instagram Stories.

Исмагулов свой последний бой провел в мае 2021-го, победив единогласным решением судей бразильца Рафаэля Алвеса.

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