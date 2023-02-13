Куат Хамитов обратился к Исламу Махачеву после победы над Волкановски

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над Александром Волкановски из Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием турнира UFC 284, состоявшегося в Перте (Австралия). Махачев выиграл судейским решением по итогам пяти раундов.

"Мои поздравления, брат", - приводит слова Хамитова "Чемпионат".

Отметим, что благодаря этому выигрышу россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. При этом Волкановски остается чемпионом американского промоушена в полулегком весе.

Между тем Александр удивлен, что подняли не его руку. По его мнению, он выиграл 2-й, 3-й и 5-й раунды. У Махачева на этот счет имеется свое мнение.

Видео лучших моментов турнира UFC 284 с главным боем Махачев - Волкановски можно посмотреть здесь.

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