Засудили? Волкановски не согласен с поражением от Махачева и жаждет реванша

Австралийский боец Алекс Волкановски считает, что его засудили в бою с россиянином Исламом Махачевым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он пересмотрел бой и заявил, что не считает себя проигравшим.

"Только что пересмотрел бой. Я совершенно точно выиграл 2, 3 и 5 раунды. Очень удивлен, что подняли не мою руку. Давайте сделаем реванш в любом месте и в любое время!" - написал Волкановски в твиттере.

Just watched the fight, I definitely think I won 2,3 and 5. Surprised I didn’t get my hand raised! Let’s do the rematch, anywhere, anytime! 👊