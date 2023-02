"Буду честным". Махачев отреагировал на слова Волкановски по итогам боя за титул UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал в Twitter свою победу над австралийцем Александром Волкановски. Их поединок стал главным событием турнира UFC 284, состоявшегося в Перте (Австралия). Махачев выиграл судейским решением по итогам пяти раундов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом Волкановски выразил удивление в соцсетях, что подняли не его руку. По мнению Александра, он выиграл 2-й, 3-й и 5-й раунды, поэтому готов к реваншу.

А вот что по этому поводу думает Махачев:

"Посмотрел повтор. Буду честным, из 25 минут боя Волк забрал последнюю минуту".

Отметим, что благодаря этому выигрышу россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. При этом Волкановски остается чемпионом американского промоушена в полулегком весе.

