"Буду честным". Махачев отреагировал на слова Волкановски по итогам боя за титул UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал в Twitter свою победу над австралийцем Александром Волкановски. Их поединок стал главным событием турнира UFC 284, состоявшегося в Перте (Австралия). Махачев выиграл судейским решением по итогам пяти раундов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
При этом Волкановски выразил удивление в соцсетях, что подняли не его руку. По мнению Александра, он выиграл 2-й, 3-й и 5-й раунды, поэтому готов к реваншу.
А вот что по этому поводу думает Махачев:
"Посмотрел повтор. Буду честным, из 25 минут боя Волк забрал последнюю минуту".
Отметим, что благодаря этому выигрышу россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. При этом Волкановски остается чемпионом американского промоушена в полулегком весе.
Just watched the tape, and have to be fair, out of 25 minutes Volk got last 1 minute!— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) February 12, 2023
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