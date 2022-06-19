Куат Хамитов обратился к Дамиру Исмагулову после победы в UFC

©instagram.com/kuat__khamitov
Новости спорта MMA UFC
Вчера 11:11

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов поддержал Дамира Исмагулова после его пятой подряд победы в UFC, сообщают Vesti.kz.

Исмагулов выступил в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе. Он победил шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе по прозвищу "Грузинский викинг", провозгласив себя после этого новым королем. Видео боя можно посмотреть здесь

"Поздравляю с победой. Казахский народ", - написал Хамитов в своем Instagram.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!

Метки:
Исмагулов Дамир UFC Хамитов Куат MMA Казахстан

MMA UFC
0
Вчера 11:11
© 2008 - 2022 ТОО «EML»