Куат Хамитов обратился к Дамиру Исмагулову после победы в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов поддержал Дамира Исмагулова после его пятой подряд победы в UFC, сообщают Vesti.kz.

Исмагулов выступил в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе. Он победил шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе по прозвищу "Грузинский викинг", провозгласив себя после этого новым королем. Видео боя можно посмотреть здесь.

"Поздравляю с победой. Казахский народ", - написал Хамитов в своем Instagram.