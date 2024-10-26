Кровавой зарубой и нокдауном обернулся бой кыргызстанца на UFC 308

На турнире UFC 308 состоялся бой между представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем (13-2-1) и поляком Матеушем Ребецки (20-2), сообщают Vesti.kz.

Кровавый поединок в легком весе завершился победой польского бойца по очкам.

В первом раунде Оролбай пропустил серию ударов и, у него, практически закрылся правый глаз.

Во втором раунде, уже поляк получил рассечение, которое сильно кровоточило и мешало ему.

В заключительной пятиминутке, Ребецки ударом в подбородок, отправил кыргызстанца в нокдаун и пытался добить его, разбив оппоненту лицо. Но, Мыктыбек выстоял.

В конце раунда, уже Оролбай контролировал ход поединка, но не смог одержать досрочную победу.

Напомним, главным событием шоу станет бой чемпиона в полулегкой весовой категории UFC Илии Топурии против бывшего чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя. Главный кард стартует в 23:00.

Соглавным событием турнира станет бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.