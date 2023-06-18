Король кунг-фу из веса Рахмонова проиграл на турнире UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:45
©UFC

Российский полусредневес Муслим Салихов (19-4) потерпел поражение на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США). Бой с его участием открывал главный кард ивента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

39-летний Салихов, являющийся пятикратным чемпионом мира по ушу-саньда и единственным не китайцем, получившим титул короля кунг-фу, бился с 38-летним представителем Дании Николасом Далби (22-4-1-2). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Далби единогласным решением судей - 30-27, 30-27, 29-28.

Благодаря этой победе Далби продлил серию из выигранных боев до трех. Отметим, что в этом весе выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0). 

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA UFC США Лас-Вегас Рахмонов Шавкат Россия Дания Дагестан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:45
UFC
Король кунг-фу из веса Рахмонова проиграл на турнире UFC
Вчера , 17:35
UFC
Чарльз Оливейра начал встречаться с популярной британской певицей
16 июня, 19:12
UFC
Адвокат Макгрегора выступил с заявлением после обвинения бойца в изнасиловании
16 июня, 12:18
UFC
В UFC отреагировали на обвинения Макгрегора в изнасиловании на баскетбольном матче
16 июня, 09:42
UFC
Макгрегора обвинили в жестоком изнасиловании во время финального матча НБА
16 июня, 09:00
UFC
Все его избегают? Четвертый соперник за два месяца слетел с боя против казахстанца в UFC
16 июня, 07:51
UFC
Жумагулов получил нового соперника и дату боя в UFC
16 июня, 07:34
UFC
Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC
16 июня, 07:17
UFC
Самый невезучий парень UFC из Казахстана остался без соперника за день до боя
15 июня, 23:42
UFC
"Сможет ярко заявить о себе". Казахстанского бойца оценили перед дебютом в UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»