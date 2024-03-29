Конор Макгрегор рассказал, когда завершит карьеру

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор (22-6) поделился своим мнением относительно завершения карьеры, передают Vesti.kz.

Макгрегор так ответил на вопрос касательно ухода из спорта:

"А вы посмотрите сами. Майк Тайсон дерется с Джейком Полом. А ведь он еще старше. Нужно просто перекалибровать свою оппозицию. Во многих видах спорта есть соревнования для ветеранов. И это правильно. Ведь я, например, вообще не представляю себя, полностью отказавшегося от боев. Думаю, что сразу же с октагона меня увезут в ящике в могилу", - приводит его слова vRINGe.com.

Ранее ирландец заявил, что хочет провести пару боев до конца года. Последний раз он бился в июле 2021 года в Лас-Вегасе (США), когда в поединке с Дастином Порье сломал ногу в первом раунде. В итоге победу отдали американцу техническим нокаутом.