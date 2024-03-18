Конор Макгрегор раскрыл детали контракта с UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 11:23
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался на тему своего возвращения в октагон, передают Vesti.kz.

"У меня осталось еще два боя по контракту с UFC. Сейчас я веду переговоры. Когда закончится работа по раскрутке фильма "Дом у дороги" с моим участием, когда закончится празднование Дня Святого Патрика, я устрою себе изоляцию. И буду работать над возвращением в октагон. Я очень этого хочу. Сейчас идет первая четверть 2024 года. Впереди еще большая часть года", - приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Ранее Макгрегор говорил, что надеется провести следующий поединок 29 июня 2024 года, а в качестве соперника называл Майкла Чендлера.

35-летний Конор не участвовал в боях с лета 2021 года, когда проиграл Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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