В команде Рахмонова сделали признание про бой с чемпионом UFC

Саят Абдрахманов, менеджер непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова (18-0), поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного с чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Белалом Мухаммадом (24-3), передают Vesti.kz.

- На самом деле мы давно уже были в курсе. Вопрос был только в дате. Пытались UFC организовать этот бой в октябре, но, по понятным причинам, это было слишком быстро для Белала. Самое главное, что мы дали согласие. Потом обсуждались какие-то другие даты, но в итоге пришли к тому, что мы и хотели. Насколько я знаю, и Белал хотел в декабре. Поэтому отличная дата для обоих соперников, чтобы хорошо подготовиться. Мы в предвкушении. Исторический момент для нас всех, - сказал Саят в интервью "Вестник ММА".

- Ты как-то визуализировал бой уже?

- Бой не визуализировал, потому что сейчас еще время есть. Думаю, тренерский штаб Шавката в целом подготовит его. Можно ожидать от Белала похожий геймплан, как и в поединке с Леоном Эдвардсом. В принципе, нужно быть ко всему готовым. Шавкату нужно свой стиль навязывать.

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Напомним, что бой Рахмонов - Мухаммад запланирован на 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это будет первый бой в 2024 году.

Белал стал новым чемпионом UFC в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у него пояс.

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