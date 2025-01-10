"Команда Хабиба анализирует Рахмонова". Найден ключ Махачева в погоне за вторым поясом

Известный эксперт Айдар Махметов в беседе с корреспондентом Vesti.kz на YouTube-канале SauBall поделился своими мыслями о возможном переходе российского чемпиона легкого веса UFC Ислама Махачева (26-1) в полусредний дивизион. В случае такого развития событий не исключен его поединок с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0).

"Да, я этот бой представляю, переход Ислама в 77 килограммов мне кажется возможным. Я думаю, что команда Хабиба анализирует Шавката, и они видят ключи победы именно в борьбе. Навязать борьбу, переводы, контроль сверху, граунд энд паунд. Они допускают переход в этот дивизион с высокой долей вероятности. Возникновение дискуссий по потенциальному бою Рахмонов - Махачев - это хорошо для обоих, хорошо для казахстанского ММА, для болельщиков. Чем больше говорят, тем лучше. Нет плохого пиара, кроме некролога, любое упоминание и сопоставление - это отлично", - считает Махметов.



Также эксперт оценил мощь Махачева при переходе в весовую категорию выше. По его мнению, дагестанский чемпион в 77 килограммах может раскрыться еще ярче.

"Махачев очень крупный для легкого веса. Я всегда удивлялся, как он в 70 килограммов втискивается. Вообще он боец-полусредневес. Тот же Дос Аньос показал, что отлично себя чувствует в 77 килограммах, Макгрегор тоже, Серроне набил там серию побед и чуть на титульный бой не вышел. Я не вижу никаких проблем для Махачева в переходе в весовую выше, он очень крупный, и кости крупные. Он будет там чувствовать себя хорошо. А с учетом того, что ему придется гонять на семь килограммов меньше, может быть, он будет чувствовать себя даже еще лучше. Это как с Перейрой было, который в 84 перестал гонять, а в 93 раскрылся. И таких примеров много. Я не вижу никаких проблем. Думаю, Ислам будет очень хорош в 77 килограммах", - заключил Махметов.



Целиком интервью с Айдаром Махметовым можете посмотреть на YouTube-канале SauBall ниже. Мы также успели пообщаться о титульных поединках UFC 311 между Исламом Махачевым (26-1) и Арманом Царукяном (22-3), а также между Мерабом Двалишвили (18-4) и Умаром Нурмагомедовым (18-0):

Отметим, что Махачев уже больше двух лет является чемпионом легкого веса UFC. Он длительное время возглавляет рейтинг промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P). Утром 19 января, в главном событии турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), он проведет четвертую защиту пояса в реванше с Арманом Царукяном (22-3).

Что касается Рахмонова, то казахстанец находится на второй строчке в полусреднем весе. В следующем бою он должен подраться с чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) за пояс.