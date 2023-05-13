"Кое-что мерзкое". Боец UFC сделал ужасное признание об измене жены

Новости спорта MMA UFC
Вчера 16:29
©instagram.com/ginadangerak/

Американский боец UFC Тим Эллиот поделился удивительной историей из своей личной жизни в социальных сетях, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он рассказал об измене супруги с лучшим другом.

"Хотите увидеть кое-что мерзкое? Это моя жена читает клятву любви и верности моей дочери на нашей свадьбе. Парень, держащий микрофон - мой лучший друг, боец Кевин Крум. Моя жена изменила мне с этим парнем в ту же ночь. И у них были отношения на протяжении всего нашего брака", - написал Эллиот, прикрепив фото.

Эллиот имеет в своем активе 35 боев в смешанных единоборствах (MMA), из которых он одержал 22 победы. Его бывшая жена, также боец Джина Мазани, выиграла семь из 14 проведенных ею поединков.

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Метки:
UFC

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