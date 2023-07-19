С кем теперь в UFC драться казаху с рекордом 17-0? Подобрали пять соперников

17-0 - лучший рекорд, который есть у действующих бойцов UFC. И одним из тех, у кого имеется такое соотношение побед и поражений, является казахстанец Азат Максум. Он идет вровень со своим соотечественником Шавкатом Рахмоновым и россиянином Мовсаром Евлоевым, но именно в UFC провел гораздо меньше поединков, чем они. После победы над Тайсоном Нэмом (21-14-1) пора задуматься, с кем теперь Азат разделит клетку в следующем бою. Корреспондент Vesti.kz подобрал пять кандидатов.

Дебют 28-летнего Максума стал неоднозначным, ведь выиграл он у 39-летнего ветерана всего лишь раздельным решением судей. Но те, кто знают уровень Азата, понимают, что он действительно показал далеко не всю свою мощь и технический арсенал. Вероятно, сказалось волнение и давление в связи с дебютом в лучшей лиге мира. Еще никогда к нему не было приковано столько внимания, даже со стороны соотечественников.

Но самое главное, что Азат добыл победу и продемонстрировал то, что перед ним нет авторитетов, и он готов работать первым номером с теми, кто уже давно познал UFC на себе. С кем же теперь биться непобежденному казахстанцу?

Чарльз Джонсон (США, 13-5)

32-летний боец дебютировал в UFC всего год назад, но за этот промежуток времени провел уже пять поединков. В первом бою он проиграл, затем одержал две победы подряд, но в последних двух противостояниях проиграл решением. В ноябре 2022-го он впервые победил в американском промоушене, а его соперником был другой казахстанец Жалгас Жумагулов. То противостояние завершилось судейским решением, причем раздельным.

Он не самый опасный боец в дивизионе, и точно не в числе самых зрелищных. При этом у Джонсона уже есть имя, и фанаты его узнают ввиду активности (пять боев за 12 месяцев). Риска в этом бою для Максума не так много, хотя он есть всегда. С другой стороны, следует понимать, что строить карьеру в UFC Азату нужно плавно, и сходу давать топа, особенно после не самой убедительной победы над Нэмом, нелогично.

Поэтому Чарльз - один из лучших вариантов для него. Тем более казахстанские болельщики любят тему реваншей и "ответов за своих", и история о том, как Максум пойдет "мстить" за Жумагулова, может вызвать большой ажиотаж.

Стив Эрцег (Австралия, 10-1)

Вот это уже более непредсказуемый поединок. 27-летний австралиец Эрцег является "темной лошадкой" в UFC, впрочем, как и Максум для заокеанских фанатов. У этого бойца серия из девяти побед подряд и 1-0 в UFC. Месяц назад он подрался с чехом Давидом Дворжаком. И он нанес поражение единогласным решением судей сопернику, входящему в топ-15.

Несмотря на успех, в UFC не стали включать Эрцега в топ-15 рейтинга и, более того, Дворжак все еще остался на 15-й позиции. Но если Стив одержит еще одну победу, то наверняка может попасть в топ. То же самое касается Максума, если он доведет свой рекорд в промоушене до 2-0.

Если Максум и Эрцег встретятся в клетке, то это будет битва двух проспектов, которые по итогам поединка будут претендовать на попадание в рейтинг наилегчайшего веса.

Джошуа Ван (США, 8-1)

21-летний американец мьянманского происхождения уже начал свой трешток в сторону Азата. Он готов побить второго казахстанца подряд (после Жумагулова), но хочет сделать это уже в августе-сентябре, чтобы быть активным. Максум же, который первым назвал имя Джошуа, готов вернуться в клетку в середине осени, и он намерен биться ближе к дому, а именно в ОАЭ.

Ситуация в этом случае не в пользу Максума. Ван бился на три недели раньше Азата, но он предложил ему встретиться в августе или сентябре. В принципе, для молодого и амбициозного бойца, как Максум, вряд ли есть большие проблемы с тем, чтобы драться спустя два месяца. Тем более после дебюта многие файтеры желают поскорее вернуться в клетку, чтобы укрепить позиции. И как тут не вспомнить Хамзата Чимаева, который провел два стартовых поединка в UFC в течение полутора недель?

Но заметно, что Азат не хочет спешить, а еще не желает снова лететь в Америку. Ведь дело не только в бою там, но и в том, что сначала в США нужно пройти акклиматизацию, сборы в местном зале. И это все затратно, в первую очередь по времени. А соперник в это же время может готовиться у себя дома, а затем там же и подраться. Но если уж Азат бросил вызов, а Ван жестко на него ответил, то казахстанцу стоит задуматься о принципах. Вероятно, принять условия вызванного соперника в этом случае выгоднее, все-таки раскрутка поединка уже началась.

Поэтому этот бой был бы крайне интересен, но он, опять-таки, возможен в том случае, если Азат согласится биться уже в августе-сентябре. Для этого казахстанцу нужно будет уже совсем скоро вновь лететь в США, чтобы начинать подготовку. И есть большие сомнения, что все это входит в планы Азата. Тем более, если он подерется там, то вряд ли будет биться в Абу-Даби, турнир в котором обычно так ждут бойцы из стран СНГ. Но этот бой был бы крайне интересен казахстанским болельщикам.

Су Мудаэржи (Китай, 16-5)

У "Тибетского орла" в активе три победы при двух поражениях в UFC. Он не выступал уже больше года, с тех пор, как досрочно проиграл Мэтту Шнеллу. Сейчас Мудаэржи занимает 12-ю строчку в рейтинге наилегчайшего веса, и это едва ли не самый выгодный бой для Азата с точки зрения продвижения в нем.

Другой вопрос - захочет ли сам Су этого поединка? Да, он проиграл в последнем бою, но тому, кто сейчас все еще находится в топ-10. Велика вероятность того, что представитель Китая захочет менее опасного соперника, а еще желательно из числа тех, кто есть в топ-15.

Но если же этот поединок удастся организовать, то он станет огромным стимулом для Азата.

Давид Дворжак (Чехия, 20-6)

Мы уже писали, что месяц назад 31-летний Дворжак проиграл Эрцегу, но все еще остался на 15-м месте в рейтинге. Вероятно, Давид, как и Азат, захочет отдохнуть несколько месяцев. Тем более чеху явно нужно что-то менять, ведь он проиграл решением уже три поединка подряд.

Поэтому этот бой вполне мог бы состояться по датам. К концу октября оба должны быть готовы. Более того, Дворжак - европеец, и ему биться в ОАЭ не так проблематично в плане логистики, как тому же американцу Вану.

Но здесь вновь стоит все тот же вопрос - насколько целесообразным посчитает для себя этот бой Дворжак? Во-первых, непобежденных соперников многие, как правило, избегают. Во-вторых, Давид может настоять на сопернике из топ-15, чтобы иметь меньше рисков вылететь из рейтинга. С другой стороны, он уже проиграл три боя кряду, и вряд ли находится в том положении, когда способен диктовать матчмейкерам свои условия.

Этот бой для Максума был бы очень выгодным. В случае победы над Дворжаком он с большой долей вероятности попал бы в топ-15. Но нельзя не забывать о том, что Давид - опасный и опытный соперник с шестью поединками в UFC. Подготовка к такому бою должна быть максимально грамотной.

Фото: UFC©️

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