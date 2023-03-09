Казахстанцы атаковали бойца UFC после вызова от Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 00:28
©UFC

Казахстанские болельщики Шавката Рахмонова устроили настоящую интернет-атаку на американца Колби Ковингтона, сообщают Vesti.kz.

Дело в том, что именно этого бойца Номад вызвал на следующий поединок.

В минувшие выходные Рахмонов в основном карде на турнире UFC 285 выиграл удушением у Джеффа Нила из США. Для него эта победа стала 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки казахстанец завершил досрочно, в том числе пять в UFC. 

Сразу после боя Рахмонов дал интервью Джо Рогану.

"Колби Ковингтон, готовься, я иду к тебе! Или же победитель боя Леон Эдвардс - Камару Усман - один из вас будет драться со мной!" - сказал Номад в клетке.

После этого фанаты Рахмонова атаковали страницу Ковингтона в Instagram. Под последним постом американского бойца они оставили уже более десяти тысяч комментариев.

"Шавкатпен по разам бар ма?" - написал один из фанатов.

"Дикий Шавхат тигр, бетон, машина, асфальт, тас, бас, жас, тигр, қасқыр, айғыр!!!" - написал другой болельщик.

"Шавкат идет, готовься бежать".

"Колби, ты следующий".

А кто-то предложит использовать казахстанцам комментарии к этому посту вместо мессенджера WhatsApp.

Один из пользователей даже разметил объявления: "Тюльпан сатам оптом 250".

Реакция Ковингтона пока не известна. 

Прочитать комментарии или оставить новые можно под этой публикацией.

Если вы еще раз хотите насладиться великолепной победой Рахмонова, смотрите видео боя по этой ссылке.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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