Два казахстанца подерутся на турнире UFC на этой неделе: что нужно об этом знать?

Уже на этой неделе, 21 ноября, в Дохе (Катар) пройдёт турнир UFC Fight Night с участием двух казахстанских бойцов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, в какой форме подходят к своим поединкам Дияр Нургожай (12-2) и Асу Алмабаев (24-3).

В предварительном карде ивента 29-летний полутяжеловес Нургожай подерётся с американцем Аликом Лоренцем (8-2), а в главном карде 32-летний боец наилегчайшего дивизиона Алмабаев встретится с японцем Киоджи Хоригучи (36-6-0-1).





Первый нокаут в UFC и новый контракт на четыре боя

Нургожай должен проявить себя на предстоящем ивенте по максимуму. После того, как он одержал уже две победы подряд, закрыв два поражения на старте карьеры в американском промоушене, плюс оформил нокаут в последнем поединке с Бруном Лопесом (14-4) - с ним был подписан новый контракт на четыре поединка.

Это должно сбросить груз с плеч Дияра. Теперь он понимает, что у него есть долгосрочный договор в лучшей лигой мира, и на него не должен давить риск за результат и своё будущее в UFC. Это может раскрыть казахстанца и позволить ему провести ещё более качественный поединок.

Его оппонент - дебютант UFC, который побеждал и проигрывал только досрочно. Конечно, он захочет проявить себя в первом же поединке под эгидой промоушена, но получится ли ему удивить чем-то более опытного Нургожая - хороший вопрос. Особенно учитывая то, что от боя к бою Дияр смотрится всё увереннее.

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Ещё один бой против экс-претендента в Катаре

Алмабаева ждёт непростой тест - битва с опытнейшим Хоригучи, который 11 лет назад дрался за пояс чемпиона UFC, но проиграл Деметриусу Джонсону. В последнем поединке японец проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Манелу Капе (23-7), который в январе подерётся за титул с чемпионом Джошуа Ваном (18-2).

Алмабаев идёт на серии из трёх побед, а своё единственное поражение в UFC он потерпел в бою с тем же Капе. Причём он, как и Хоригучи, проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Асу это будет шанс повторить успешную поездку в Катар. В прошлом году в этой стране впервые прошёл турнир UFC, и на нём казахстанец победил другого экс-претендента на пояс промоушена американца Алекса Переса - всё закончилось удушающим приёмом в третьем раунде. Теперь Алмабаев подерётся на той же арене и вновь против экс-претендента на пояс. Ждём такого же яркого финиша?

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Пятый турнир UFC с двумя казахстанцами в карде

Это будет лишь пятый случай в истории, когда сразу два казахстанца подерутся в рамках одного вечера UFC. И есть тенденция, что на таких ивентах как минимум один из казахстанцев обязательно побеждает.

В июне 2022-го на одном турнире победы одержали Сергей Морозов и Шавкат Рахмонов. В декабре того же года Морозов свой бой выиграл, а вот Дамир Исмагулов, увы, уступил.

В ноябре 2025-го, как раз в Катаре, Алмабаев победит Переса, как мы уже вспоминали выше, но перед этим Бекзат Алмахан проиграл свой бой. В июне 2026-го в Баку (Азербайджан) вновь выступили эти же спортсмены: Алмахан проиграл решением, а Алмабаев одержал досрочную победу.

Надеемся, что в этот раз впервые за четыре с половиной года двое казахстанцев победят в один день в UFC.



Отметим, что турнир в Дохе пройдёт в субботу, 21 ноября. Он начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

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