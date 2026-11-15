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Непобеждённый боец потерял свой идеальный рекорд в бою за пояс UFC

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Непобеждённый боец потерял свой идеальный рекорд в бою за пояс UFC Кадр из видео©

Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган (15-2) отстоял свой чемпионский пояс на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.

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Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган (15-2) отстоял свой чемпионский пояс на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.

В главною бою тяжелого веса он по очками победил американца Джоша Хокита (10-1).

Для француза это 15-я победа в карьере при двух поражениях, тогда как американец потерпел первую неудачу при десяти выигрышах.

Перед этим противостоянием Хокит занимал пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Напомним, что в карде турнира 334 ещё один непобеждённый боец неожиданно проиграл нокаутом, а бывший соперник Шавката Рахмонова завершил карьеру досрочной победой.

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