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UFC
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Непобеждённый боец неожиданно проиграл нокаутом на турнире UFC

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Непобеждённый боец неожиданно проиграл нокаутом на турнире UFC Кадр из видео©

Американский боец смешанных единоборств Донте Джонсон (9-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.

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Американский боец смешанных единоборств Донте Джонсон (9-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.

Его обидчиком стал бразилец Сесар Алмейда (8-3), которому он проиграл нокаутом в первом раунде.

Для Джонсона это первая неудача в карьере при девяти победах, тогда как Алмейда выиграл восьмой поединок при трёх поражениях.

Главным событием турнира UFC 334 станет бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе между французом Сирилом Ганом (14-2) и американцем Джошем Хокитом (10-0).

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