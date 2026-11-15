Непобеждённый боец неожиданно проиграл нокаутом на турнире UFC

Американский боец смешанных единоборств Донте Джонсон (9-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.
Его обидчиком стал бразилец Сесар Алмейда (8-3), которому он проиграл нокаутом в первом раунде.
Для Джонсона это первая неудача в карьере при девяти победах, тогда как Алмейда выиграл восьмой поединок при трёх поражениях.
Главным событием турнира UFC 334 станет бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе между французом Сирилом Ганом (14-2) и американцем Джошем Хокитом (10-0).
⚠️ LO MANDÓ A DORMIR ⚠️ El veterano César Almeida termina la pelea y la racha del prospecto Donte Johnson🫨 #Polymarket #UFC334 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/hI43iE8eCg— UFC Español (@UFCEspanol) November 15, 2026
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