Ямаль уделал Мбаппе и новичка "Реала" за 125 миллионов евро

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль уверенно лидирует среди игроков топ-5 европейских лиг по количеству успешных обводок в сезоне-2026/27.

По данным источника, на счету 19-летнего футболиста сборной Испании уже 49 результативных попыток дриблинга. Он опережает ближайших преследователей на 12 успешных обводок.

Второе место в списке делят сразу два игрока мадридского "Реала" - француз Килиан Мбаппе и 20-летний ивуарийский вингер Ян Диоманде, в активе которых по 37 удачных обводок.

В текущем сезоне Ямаль провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что Ямаль в голосовании на "Золотой мяч"-2026 (церемония прошла 26 октября 2026 года в Лондоне) занял третье место, набрав 881 очко. Он уступил только обладателю награды Харри Кейну из "Баварии" (1055 очков) и занявшему второе место Мбаппе (1027 очков). Кроме того, на этой же церемонии Ямаль в третий раз подряд получил "Трофей Копа" как лучший молодой игрок мира.

Отметим, что Диоманде только летом присоединился к "Реалу", который заплатил 125 миллионов евро за ивуарийца "Лейпцигу".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!