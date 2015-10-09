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Ямаль уделал Мбаппе и новичка "Реала" за 125 миллионов евро

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Ямаль уделал Мбаппе и новичка "Реала" за 125 миллионов евро Ламин Ямаль. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль уверенно лидирует среди игроков топ-5 европейских лиг по количеству успешных обводок в сезоне-2026/27.

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль уверенно лидирует среди игроков топ-5 европейских лиг по количеству успешных обводок в сезоне-2026/27.

По данным источника, на счету 19-летнего футболиста сборной Испании уже 49 результативных попыток дриблинга. Он опережает ближайших преследователей на 12 успешных обводок.

Второе место в списке делят сразу два игрока мадридского "Реала" - француз Килиан Мбаппе и 20-летний ивуарийский вингер Ян Диоманде, в активе которых по 37 удачных обводок.

В текущем сезоне Ямаль провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что Ямаль в голосовании на "Золотой мяч"-2026 (церемония прошла 26 октября 2026 года в Лондоне) занял третье место, набрав 881 очко. Он уступил только обладателю награды Харри Кейну из "Баварии" (1055 очков) и занявшему второе место Мбаппе (1027 очков). Кроме того, на этой же церемонии Ямаль в третий раз подряд получил "Трофей Копа" как лучший молодой игрок мира.

Отметим, что Диоманде только летом присоединился к "Реалу", который заплатил 125 миллионов евро за ивуарийца "Лейпцигу".

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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