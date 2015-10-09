Полузащитник сборной Англии по футболу Деклан Райс поддержал капитана команды Харри Кейна в спорах о "Золотом мяче", заявив, что нападающий "Баварии" заслужил эту награду больше, чем испанский вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, передают Vesti.kz.

"Думаю, в случае с Харри - для меня и для всех - он заслужил "Золотой мяч". То, как он выступал, сколько голов забил - и дело не только в голах, а в том, как он играл... В Испании, очевидно, скажут, что награду должен был получить Ламин - когда-нибудь он её выиграет, но я считаю Харри справедливым победителем", - приводит слова Райса Goal.

Далее британец подробнее остановился на личных качествах Кейна, добавив: "Это невероятно, "Золотой мяч"... представьте, в каком восторге мы все были в ресторане. А он невероятно скромный - даже не скажешь, что он выиграл "Золотой мяч", потому что он почти о нём не говорит. Он легенда английского футбола, нам очень повезло".

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоялась 26 октября 2026 года в Лондоне. Кейн набрал 1055 очков, опередив форварда "Реала" Килиана Мбаппе (1027 очков) и Ямаля (881 очко). При этом Ямаль в третий раз подряд получил "Трофей Копа" как лучший молодой игрок мира.

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