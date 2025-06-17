Казахстанца и кыргызстанца предупредили перед боем в UFC

На официальном сайте UFC появился превью к предстоящему турниру, в рамках которого казахстанец Азат Максум (17-1) и кыргызстанец Мыктыбек Оролбай (13-2-1) проведут важные бои, передают Vesti.kz.

В лучшей лиги мира особенно подчеркнули опыт и статус их соперников, что расценивается как серьезное предупреждение для бойцов из Центральной Азии.

Максум встретится с россиянином Тагиром Уланбековым (16-2), который занимает 12-е место в рейтинге наилегчайшего веса. Представитель Дагестана одержал три победы подряд в UFC и выиграл пять из шести боев в организации. В UFC отметили, что Уланбеков стремится защитить свое место в иерархии наилегчайшего дивизиона.

Что касается Мыктыбека Оролбая, то он дебютирует на основном карде в поединке с Тофиком Мусаевым ( 22-5), который впервые выйдет в октагон UFC у себя на родине - в Азербайджане. Мусаев ранее выступал в Bellator и Rizin, встречаясь с такими именитыми бойцами, как Патрики Питбуль, Александр Шаблий и Роберто де Соуза. В американском промоушене подчеркнули, что 35-летний азербайджанец выиграл 18 из последних 20 боев и подходит к дебюту в отличной форме.

Напомним, турнир в столице Азербайджана - Баку - состоится в ночь с 21 на 22 июня. Главный поединком вечера станет битва американских файтеров полутяжелого веса, в рамках которого Джамаал Хилл (12-3) сразится с Халилом Раунтри (14-6).



