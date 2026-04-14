У казахстанского бойца сорвался переход в UFC. Известна причина

Известный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Ашимов рассказал, почему у него сорвался переход в один из крупнейших промоушенов мира - UFC, сообщают Vesti.kz.

Разговоры о дебюте Ашимова в UFC ходили в 2022 году. Однако переход, по словам казахстанца, сорвался не по его вине.

— Друзья, одно время говорили, что вы отправитесь в UFC, это было некоторое время назад.

— Да, тогда это было связано с тем, что, во-первых, был карантин, а во-вторых, мне не дали визу. Из-за этих причин не получилось. С Божьей помощью сейчас визу мы получили. В ближайшее время планируем поехать за границу, провести тренировочный сбор и там провести один бой, - сказал Ашимов в беседе Birinshibol.

Также Арман рассказал о ближайших планах и с чем был связан его долгий простой.

В минувшие выходные Ашимов эффектно вернулся в октагон. Его поединок на турнире IBA Nomad 14 в Алматы завершился досрочно уже в первом раунде.

— Вы дольше выходили на ринг, чем вышли оттуда, так как бой закончился за одну минуту и пять секунд. Вы успели почувствовать октагон?

— Конечно, если бы я не почувствовал ринг, то боя бы не было.

— Коллеги много спрашивали: вы долгое время не выходите в октагон. С чем вы это связываете?

— Знаете, я думал о том, чтобы завязать с боями, но не смог. Это как наркотик — спорт. Я действительно соскучился. Я не выступал уже сколько лет, до этого и тренировок особо не было. Прошло уже больше двух лет, как я не выходил на бой.

Предыдущий бой Ашимова в ММА состоялся 23 марта 2024 года в лиге Rizin FF. Тогда он проиграл единогласным решением судей японцу Юсаку Накамуре (20-10-1).