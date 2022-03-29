Казахстанский менеджер станет угловым в бою чемпиона из России на UFC 273

Менеджер Саят Абдрахманов будет находиться в углу россиянина Петра Яна (16-2) во время объединительного боя с американцем Алджамейном Стерлингом (20-3) на UFC 273, сообщает телеграм-канал "Игорь, как дела?".

Ян в ранге временного чемпиона UFC в легчайшем весе выступит на номерном турнире промоушена в ночь на 10 апреля. Бой пройдет в Джексонвилле (Флорида, США).

На предстоящий бой Ян отправился без своих тренеров Андрея Октябринского и Кайрата Нурмаганбетова, которым было отказано в американской визе.

Напомним, что в марте прошлого года они провели первый бой, и тогда россиянин заработал дисквалификацию после запрещенного удара коленом.