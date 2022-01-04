"Казахстанский МакГрегор" обратился к Шавкату Рахмонову

©instagram.com/fanil_mma/
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Сегодня 11:36

28-летний казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков (20-5) опубликовал в Instagram Stories пост относительно своего 27-летнего соотечественника Шавката Рахмонова (14-0), выступающего в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Рахмонов - будущий чемпион UFC", - написал он.

Напомним, что ранее Рафикова прозвали "казахстанским МакГрегором" за умелое использование трештока во время раскрутки боев. Что касается Рахмонова, то Шавкат выйдет в октагон 5 февраля. В Лас-Вегасе казахстанец проведет поединок против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны.

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Метки:
Рафиков Фаниль Рахмонов Шавкат UFC MMA


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