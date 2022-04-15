Казахстанский файтер получил обидчика Жумагулова на следующий бой в UFC

Казахстанец Сергей Морозов следующий бой в UFC проведет против бразильца Раулиана Пайвы 25 июня. Об этом сообщает российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.

Пайва хорошо известен казахстанским любителям ММА, в 2020 году он победил Жалгаса Жумагулова.

Морозов ранее заявлял о готовности провести поединок с Пайвой, которого называл читером.

Сергей последний раз бился в американском промоушене в феврале, потерпев досрочное поражение от бразильца Дугласа Силвы де Андраде. Для казахстанца эта неудача стала второй в трех проведенных схватках.

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