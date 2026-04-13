Казахстанский боец UFC столкнулся с проблемами со здоровьем после весогонки: подробности

Казахстанский боец UFC Дияр Нургожай (11-2) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о том, с какими проблемами столкнулся перед последним поединком в лучшей лиге мира. Также он объяснил, почему не сможет выступить на июньском турнире в Баку (Азербайджан).

В марте Нургожай одержал первую победу в UFC, единогласным решением судей выиграв у бразильца Рафаэля Тобиаса (14-2). Благодаря этому рекорд 28-летнего казахстанца в промоушене стал 1-2, и впереди у него ещё один поединок по действующему соглашению.





"Со здоровьем у меня были проблемы. Особо не хочу разглашать подробности, но моменты со здоровьем были, занимался им сразу после боя. У меня все проблемы начались с взвешивания. Я очень плохо ел, плохо восстанавливался, вышел на бой с маленьким весом, не с тем, с которым обычно выхожу. На следующий день я вообще не ел, совсем мало перекусил и всё. Уже тогда начались проблемы со здоровьем. Но ничего страшного, всё по воле Всевышнего, победа была за нами. Всё нормально. Но здоровьем я всё ещё занимаюсь, есть мелкие травмы, работаю над этим", - поведал Нургожай.

Также Дияр рассказал, что не сможет выступить на одном турнире с другим казахстанцем Асу Алмабаевым (23-3), который в июне в Баку подерётся с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8).

"Если честно, желание было бы большое. Если бы всё было в порядке со здоровьем, я был бы в кондициях - то было бы отлично подраться на одном турнире с Асу. Но, увы, немного есть проблемы со здоровьем. Я сейчас только начну готовиться, а Асушка уже в лагере, уже пашет. Пользуясь случаем, конечно же, хочу пожелать ему удачи! Самое главное, чтобы подошёл к бою без травм. Соперник у него тоже непростой", - цитирует слова Нургожая журналист Vesti.kz Димаш Тулегенов.



Напомним, что Нургожай попал в UFC осенью 2024 года, став первым казахстанцем, кто получил контракт с лигой после победы на Претендентской серии Даны Уайта (DWCS). В 2025-м он потерпел два досрочных поражения и потерял нолик в графе поражений, но в 2026-м одержал первую победу в UFC.