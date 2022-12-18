Казахстанский боец сделал заявление после третьей победы в UFC

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Казахстанский боец легчайшего веса UFC Сергей Морозов (19-5) поделился своими первыми эмоциями после победы на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США). По его словам, он готов вернуться в клетку для следующего поединка в любое время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хороший был лагерь, хорошая подготовка. В три этапа готовились - два в Казахстане, один в American Top Team. Альхамдулиллях, я себя хорошо чувствовал.

Как вы знаете, я бился с сильными ребятами, они все были в топ-15 - кто-то был до (боя со мной), кто-то сейчас там. Для меня это было очередное испытание. По воле Всевышнего мы его прошли достойно, выиграли. Я к любому вызову в любое время готов. Я чувствую, что я еще не раскрылся, не показал полностью, на что я способен", - заявил 33-летний файтер.

Напомним, что на турнире в США Морозов единогласным решением судей взял верх над американцем Джурни Ньюсоном (10-4-0-1).

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Метки:
MMA UFC Морозов Сергей Казахстан Актобе США

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