Казахстанский боец получил хорошую новость от UFC

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Сегодня 14:41
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Стали известны даты и место проведения следующего боя казахстанского бойца смешанных единоборств (ММА) Бекзата Алмахана (16-1), сообщают Vesti.kz.

Гроза легчайшего веса Алмахан выступит на турнире Octagon 52, который пройдет 18 ноября в Алматы. Его соперником будет бразильский файтер Ян Ферраз (15-5).

Отметим, что в этом поединке за казахстанским бойцом будут смотреть представители UFC. Алмахан давно находится на радаре у главного ММА-промоушена в мире. Не исключено, что в случае победы свой следующий бой Бекзат проведет уже под эгидой UFC.

Сейчас в UFC выступают пять бойцов из Казахстана: Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Азат Максум, Сергей Морозов, и Мария Агапова.

Свой последний бой Алмахан провел в июле, когда нокаутировал другого бразильца Матеуса Глории (12-5-1).

Метки:
MMA UFC

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