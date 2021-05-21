Когда казахстанец станет чемпионом UFC? Отвечает эксперт MMA

Известный казахстанский эксперт в смешанных единоборствах Айдар Махметов в интервью Sports True рассказал, когда файтер из нашей страны сможет стать чемпионом UFC.

"Однозначно ответить сложно. Я думаю, что не в ближайшие пару лет - это точно. Потому что в UFC нахрапом взять пояс невозможно. Банально нужно время. Я жду еще наших ребят в UFC. Количество когда-нибудь должно перейти в качество. Надеюсь, что так и произойдет.

Нельзя забывать и про женский ММА. У нас Мария Агапова есть в UFC, у нас есть девчонки, которые выступают в ММА на любительском уровне. И есть девчонки, которые постепенно идут к тому, чтобы попасть в UFC. И мне кажется, что наши девушки имеют не меньше шансов закрепиться в UFC, чем ребята. А с точки зрения поступательного движения и скорости продвижения к поясу, у них больше возможностей, потому что, объективно говоря, женский ММА не такой конкурентный, как мужской. Три-четыре года минимум", - сказал он.

Напомним, что уже в эти выходные в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Vegas 27 с участием двух казахских бойцов - Дамира Исмагулова (19-1) из России и Сайрана Нурданбека (19-6) из Китая. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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