Казахстанец поспорит за пояс в США: он тренируется у Хабиба и дерется в лиге легенды UFC

В субботу, 30 марта, в Уитленде (Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам A1 Combat 19. Ивент возглавит противостояние за пояс чемпиона полулегкого весе между непобежденным американцем Эрни Хуаресом (6-0) и казахстанцем Абдыкабылом Калдаром (5-3). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о титульном шансе бойца из Казахстана.
Несколько лет назад казахстанец Калдар отправился в США, чтобы построить там свою карьеру в смешанных единоборствах (ММА). На родине он выстроил отличный фундамент своими крупными успехами на соревнованиях по грэпплингу и джиу-джитсу. Он становился чемпионом Азии и Казахстана по грэпплингу, побеждал за международных турнирах по джиу-джитсу, прославляя Казахстан.
Но отправляясь в США, у Калдара практически не было опыта профессиональных боев по правилам ММА. В 2015-м уроженец Туркестанской области выступил на турнире Alash Pride FC в Алматы, где проиграл единогласным решением судей сопернику из России. Следующий поединок по ММА прошел только через шесть лет, уже после переезда в США.
Однако данное поражение не подкосило уверенность Калдара. Через два с половиной месяца он вернулся в клетку этой же лиги, нокаутировав оппонента менее чем за две минуты. А свой следующий бой он провел в новой лиге, которую создал легендарный боец UFC Юрайя Фейбер.
В 2022-м он провел в новом промоушене два удачных боя, финишировав обоих соперников удушающим приемом. Оппозиция была не самая сильная - дебютант и соперник с рекордом 1-0 - но не будем забывать, что у самого Калдара тогда был рекорд с отрицательным значением 1-2.
В прошлом году казахстанец провел три профессиональных боя, каждый из которых завершился решением судей. На его счету две победы и одно поражение. В соперниках были уже более опытные и грозные файтеры, но боец из Казахстана проявил себя с лучшей стороны.
Все это время Калдар находился в США, где тренировался в известном зале American Kickboxing Academy (AKA). Это тот самый зал, главным тренером в котором является Хавьер Мендес. В этом месте свое мастерство оттачивали такие легенды, как Даниэль Кормье, Кейн Веласкес и Хабиб Нурмагомедов. Там же свои сборы в США традиционно проводят Ислам Махачев и все остальные представители команды Нурмагомедовых.
Со всеми этими бойцами Абдыкабыл знаком, а под его постами в соцсетях можно найти комментарии Абубакара Нурмагомедова, Тагира Уланбекова и других бойцов.
На его счету пять побед в ММА, три из которых - досрочные. Теперь его ждет, вероятно, сложнейшее противостояние в профессиональной карьере. Он встретится с непобежденным Хуаресом, у которого четыре финиша в шести проведенных поединках.
Эрни - не просто боец лиги A1 Combat, а действующий чемпион полулегкого веса. В июле прошлого года он стал обладателем пояса, отобрав его у своего соотечественника Эндрю Койна. А в ноябре провел защиту титула, в начале второго раунда заставив сдаться ранее непобежденного американца Коди Вогельса.
Желаем казахстанскому бойцу победы и завоевания чемпионского титула!