Казахстанец получил плохие новости по бою в UFC против сокомандника Хабиба

Бой казахстанца наилегчайшего веса Азата Максума (17-1) на историческом турнире UFC в Баку (Азербайджан) против Тагира Уланбекова (16-2) перенесли в прелимы, передают Vesti.kz.

Изначально соперники должны были выйти в основном карде ивента. Однако теперь лучшая лига мира переставила их противостояние.





Напомним, что турнир впервые пройдет в Азербайджане и состоится в ночь с 21 на 22 июня.

Напомним, что Максум дебютировал в промоушене Даны Уайта еще в июле 2023-го, когда раздельным решением судей победил американца Тайсоно Нэма (21-14). Однако с тех пор файтер провел всего один поединок. В последний раз он вышел в октагон против представителя США Чарльса Джонсона (17-7), уступив единогласным решением.

Уланбеков является сокомандником дагестанских чемпионов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (27-1). В последний раз он выступал 18 января текущего года, решением победив Клэйтона Карпентера (8-1).