Казахстанец Морозов подпишет новый контракт с UFC? Менеджер дал ответ

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов (18-5) близок к подписанию нового контракта с UFC. Об этом рассказал его менеджер Саят Абдрахманов в интервью "Спорту Шредингера".

"Сейчас начнут планировать поединки на осень - конец года, Сергей, хоть у него и закончился контракт, остается в обойме. Подберем дату и соперника, тогда уже будем обговаривать с UFC по условиям. Что нужно было сделать от себя, чтобы заслужить новый контракт, Серега сделал", - сказал Абдрахманов.

Напомним, свой последний бой по контракту с UFC Морозов провел на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), где одержал победу над бразильцем Раулианом Пайвой.

В четырех поединках в UFC казахстанец одержал две победы - над Халидом Тахой и Пайвой, а также дважды проиграл удушением - Умару Нурмагомедову и Дугласу Сильве де Андраде.

