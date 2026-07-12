В Казахстане вынесли вердикт поражению Макгрегора в главном бою UFC

Казахстанский эксперт по MMA Айдар Махметов высказался о главном поединке UFC 329 в Лас-Вегасе (США) между ирландцем Конором Макгрегором (22-7) и американцем Максом Холлоуэем (28-9), передают Vesti.kz.

Макгрегор потерпел досрочное поражение после возвращения в UFC

"Макс Холлоуэй побеждает Конора Макгрегора техническим нокаутом в самом начале боя. Конор получил травму ноги в первом же эпизоде и рефери вскоре остановил поединок. Боя фактически не было. Очень большое разочарование для всех…", - написал он в соцсетях.

Отметим, что их реванш проходил в полусреднем весе. Первый же бой состоялся 17 августа 2013 и тогда победу судейским решением одержал Макгрегор. Для ирландца минувший бой стал первым за пять лет, в котором он потерпел седьмое поражение в карьере при 22 победах. У Холлоуэя 28 побед при девяти неудачах.

Напомним, что в главном карде UFC 329 досрочной победой отметился американский боец наилегчайшей весовой категории Брэндон Ройвал (18-9), который после боя бросил вызов казахстанцу Асу Алмабаеву (24-3).

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