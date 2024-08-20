Казахский боец раскрыл правду про заработки в UFC

Казахский экс-боец UFC Дамир Исмагулов в подкасте BAZA PODACAST высказался о причинах ухода из UFC и раскрыл правду про заработки в промоушене, передает Vesti.kz.

Отметим, что в декабре 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и два поражения - от россиянина Армана Царукяна и американца Гранта Доусона. Летом прошлого года он покинул промоушен после завершения контракта. На тот момент он входил в топ-15 рейтинга легкого веса.

"Я взял паузу. Почему? Я выступал в UFC, если все спортсмены мечтают попасть на Олимпиаду, то тут потолок - это UFC, выше некуда. Это люди видят так. Но я мало зарабатывал, идя на серии из пяти побед, будучи в топ-15. Я понимаю, что я не много заработал за эти пять боев, тогда я начал задумываться. Ты должен заработать, отдать семье, и большую часть ты должен истратить на подготовку, спортивные добавки, тренеров. Я понимал, что нужно что-то делать, чтобы найти спонсоров, надо двигаться, мне некогда этим было заниматься. Я хотел дойти до титула", - сказал Исмагулов.

В июле он провел поединок в рамках промоушна Hardcore FC в Алматы, где решением судей победил россиянина Дмитрия "Армейца" Климова. Эта победа стала 25-ой в карьере бойца.