Казах против казаха? Жалгасу Жумагулову нашли соперника в UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 15:00
©Instagram.com/zhumagulov_zhalgas, Octagon

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) может провести следующий поединок в UFC против одного из своих соотечественников, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, казахстанец вернется в клетку в первой половине лета, а в качестве его оппонентов рассматриваются несколько бойцов. В их числе - дебютанты промоушена Азат Максум (16-0) и Асу Алмабаев (17-2).

Жалгас Жумагулов объявил новую дату боя в UFC

Напомним, что Жумагулов должен был драться с еще одним новичком Рафаэлем Эстевамой из Бразилии, но тот не смог сделать вес перед противостоянием, запланированном на 6 мая в Ньюарке (Нью-Джерси, США).

При этом изначально казахстанец должен был драться с американцем Натаном Манессом, но тот получил травму и его заменил Эстевам.

На данный момент Жалгас провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У него остался один поединок по контракту с промоушеном.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC Максум Азат Алмабаев Асу

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